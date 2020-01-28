Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге пресечена деятельность фальшивых брокерских компаний, которые мошенническим путем похитили у клиентов более 21 млн рублей.

Как сообщила 28 января официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступную деятельность мошенников разоблачили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») установлены подозреваемые.

«Злоумышленники организовали фирмы, якобы предоставляющие услуги по инвестированию денежных средств в выгодные коммерческие проекты, в том числе стартапы и франшизу. При этом назывались популярные внебиржевые рынки, на которых клиенты могли получить прибыль от своих вложений. Однако ни лицензий, ни соответствующей разрешительной документации у них не было», — рассказала Ирина Волк.

Речь идет о популярном валютном рынке Forex и других торговых и биржевых площадках, в том числе криптовалютных биржах. В этих сферах работают, в том числе, лицензированные брокерские фирмы.

Как пояснила представитель МВД России, злоумышленники вводили своих клиентов в заблуждение, выступая от имени крупной международной компании. Обещая высокую доходность от сделок на валютном рынке, они получали от клиентов денежные средства на электронные кошельки. Спустя какое-то время клиентам сообщали, что сделки оказались убыточными и деньги вернуть невозможно.

«Факт того, что фактически внесенные деньги в операциях на электронном валютном рынке не участвовали, скрывался. По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности лжеброкеров превысил 21 миллион рублей», — отметила Ирина Волк.

Преступная группа включала в себя руководителей, менеджеров по подбору клиентов, бухгалтеров, инструкторов, и собственно лжеброкеров., а также двоих организаторов — соучредителей подставных фирм.

По ранее возбужденному уголовному делу о мошенничестве проводятся обыски. «Решается вопрос о задержании ряда лиц в качестве подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и избрании им меры пресечения», — сообщила официальный представитель МВД России.

Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года более трёх миллионов рублей отдали мошенникам под видом брокеров жители Воронежской области.

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