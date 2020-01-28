Москва, , 16:23 — REGNUM Ни один из тестов на новый вид коронавируса, который сдали 11 жителей Москвы, не дал положительных результатов. Об этом журналистам заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все тесты отрицательны», — сказала Ракова.

По её словам, столичные медики оперативно реагируют на вызовы, связанные с жалобами на симптомы ОРВИ или на повышенную температуру.

Ракова отметила, что особое внимание уделено лицам, которые за последние две недели были в Китае или общались с людьми, которые были в КНР.