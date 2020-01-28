Москва, 28 января 2020, 16:22 — REGNUM Человек в здравом уме вряд ли попытался бы сделать какое-то оружие из коронавируса, считает доктор биологических наук Алексей Забережный. Об этом он заявил 28 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о том, мог ли коронавирус, вспышка которого зафиксирована в Китае, быть создан в неких секретных лабораториях в качестве биологического оружия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 января в Китае коронавирусом нового типа заражены более 4,5 тыс. человек. Зарегистрировано 106 смертей.