Москва, , 16:22 — REGNUM Человек в здравом уме вряд ли попытался бы сделать какое-то оружие из коронавируса, считает доктор биологических наук Алексей Забережный. Об этом он заявил 28 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о том, мог ли коронавирус, вспышка которого зафиксирована в Китае, быть создан в неких секретных лабораториях в качестве биологического оружия.

«Коронавирус — это один из самых коварных вирусов. Он самый непослушный. Человек в здравом уме вряд ли будет делать из него какое-то оружие. Он неуправляемый. Люди, которые говорят, что этот вирус создан в лаборатории, пусть придут ко мне в лабораторию и синтезируют хотя бы простенький коронавирус, — сказал Забережный. — Коронавирусов полно среди нас. У кошек они вызывают перитонит, а у кур — бронхит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 января в Китае коронавирусом нового типа заражены более 4,5 тыс. человек. Зарегистрировано 106 смертей.