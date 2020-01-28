Москва, , 16:15 — REGNUM В зал, где проходит судебное заседание по гражданскому делу о строительстве Юго-Восточной хорды Москвы, не пустили активистов и представителей СМИ, передаёт 28 января корреспондент ИА REGNUM из здания Нагатинского суда столицы.

Дело рассматривает судья Ольга Шумова.

«Судебные приставы, ссылаясь на устное распоряжение судьи, не пустили нас в зал», — заявила корреспонденту одна из активисток.

На заседание пропустили только истцов и ответчиков.

Группа общественников прибыла в здание суда задолго до начала заседания, в настоящий момент обстановка в коридорах накалена. Общественники, пришедшие на процесс, возмущены. Они не видят причин для ограничений гласности по этому делу.

Отметим, согласно законодательству, заседание суда в гражданском процессе может проходить в закрытом режиме в случае возможности разглашения государственной или другой охраняемой законом тайны.

Как сообщало ИА REGNUM, группа активистов подала иск о возможности строительства Юго-Восточной хорды Москвы рядом с радиоактивной зоной.