Курск, , 16:10 — REGNUM Жительница Курска Ирина Зубкова, которая работает в Китае с 2019 года, не может уехать из города Гуанчжоу из-за карантина, который ввели, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщили «Курские известия».

Курянка работает в цирке воздушной акробаткой. Цирк, как и другие места массового пребывания, закрыли 24 января из-за карантина. В Гуанчжоу запретили выходить на улицы без защитных масок. На улице у всех прохожих измеряют температуру, и тех, у кого она выше 37 градусов, отправляют на обследование в больницу. При этом закрываются магазины и аптеки, у которых закончились запасы защитных средств и антисептиков.

С 26 января город закрыли, и покинуть его нельзя. Однако, по словам курянки, существуют способы обойти этот запрет. В Россию, например, несмотря на отсутствие прямых рейсов, можно улететь с пересадками через другие страны.