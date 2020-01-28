Ухань, Китай, , 16:15 — REGNUM Мэр города Уханя (провинция Хубэй, Китай) Чжоу Сяньван решил подать в отставку на фоне вспышки коронавируса, передаёт 28 января CCTV.

По словам градоначальника, таким образом он хотел бы принести свои извинения соотечественникам. Говоря о карантине, введённом в Ухане из-за эпидемии, чиновник отметил: это небывалое решение, учитывая десятимиллионное населен6ие города.

Чжоу Сяньван «Мы закрыли город, чтобы сдержать распространение вируса, но боюсь, тем самым заработали плохую историческую репутацию».

Напомним, коронавирус 2019-nCoV начал распространяться из Уханя в середине декабря прошлого года. В Китае от болезни, вызванной этим вирусом, скончались 106 человек.

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