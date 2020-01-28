Тбилиси, , 16:16 — REGNUM Заболевшую после поездки в Китай жительницу грузинского села Бакурцихе обследовали медики. Признаков того, что она инфицирована коронавирусом 2019-nCoV, они не нашли, сообщает телекомпания «TV25».

По данным журналистов, из Китая 22-летняя девушка вернулась 16 января, а 24 января у нее поднялась температура. По заявлению врача села Бакурцихе Лелы Беридзишвили, температура у заболевшей не поднималась выше 37,5°С. Врачи считают, что заразилась девушка уже дома.

Напомним, по данным Ростуризма, в Китае продолжают оставаться более 5 тыс. туристов из России. Вернуть всех на родину планируется до 4 февраля.

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