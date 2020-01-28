Симферополь, , 15:59 — REGNUM Житель Кировского района Крыма осужден за совершение насильственных действий сексуального характера и изнасилование несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM 28 января сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.

«Суд признал достаточными доказательства для вынесения обвинительного приговора 54-летнему жителю одного из сёл Кировского района. Его признали виновным в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (пункт «б» часть 4 статьи 131, пункт «б» часть 4 статья 132 УК РФ)», — отметили в СК.

По данным следствия, с июня 2011 по август 2015 года мужчина насиловал несовершеннолетнюю соседку и угрожал ей расправой, если она расскажет о преступлении родителям. На момент совершения первого преступления ребёнку было пять лет. Также с осени 2016 года по лето 2018 года он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении другой соседской девочки, которой на момент первого преступления исполнилось восемь лет.

Суд приговорил преступника к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 2 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году суд Севастополя признал виновным 46-летнего местного жителя в совершении преступлений против половой неприкосновенности собственных детей, истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью членам своей семьи.

Об этом: Севастополец семь лет насиловал и истязал несовершеннолетних дочерей