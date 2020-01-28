Бишкек, , 15:56 — REGNUM Создание патрульной милиции в Киргизии потребует привлечение 456 млн сомов ($6,53 млн). Об этом 28 января заявил заместитель начальника ГУОБДД республики Нур Сатыбалдиев, сообщает издание 24.kg.

По его словам, соответствующий проект правительства в настоящее время находится на этапе разработки. Сатыбалдиев добавил, что управление патрульной полиции планируется создать в Оше и региональных центрах Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о создании управления патрульной службы милиции. В столице республики этот проект действует в пилотном режиме.

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