Москва, , 15:55 — REGNUM В России нужно ускорить работу над законопроектами, направленными на сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.

«Комитету Совета Федерации по обороне и безопасности необходимо совместно с коллегами из Госдумы ускорить рассмотрение законопроектов на сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне и поддержку поисковой работы», — заявила Матвиенко.

«Необходимы эффективные законодательные меры противодействию уничтожения воинских захоронений и мемориалов, включая наказания виновных в этом организаций. Соответствующий законопроект готовится Министерством обороны, уверена, наш профильный комитет также активно включится в эту работу», — подчеркнула она.