Москва, , 15:48 — REGNUM Россия должна выступить с инициативой создания единого реестра всех памятников и мемориалов борцам с нацизмом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.

«Совет Федерации выступил с инициативой о признании ООН победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества. Давайте не будем дожидаться решения ООН и вместе, все вместе — общество, государство, церковь, — подумаем над созданием единого реестра мемориалов и памятников борцам с нацистами. Думаю, наши партнёры из государств СНГ и других стран поддержат эту идею», — заявила Матвиенко.