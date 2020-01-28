Москва, , 15:47 — REGNUM США хотят принудить Китай к заключению неравноправного торгового договора, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил 28 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о причинах вспышки коронавируса в Китае.

«Это связано с торговой войной между США и Китаем. США хотят принудить Китай заключить неравноправный договор. Речь идёт о триллионах долларов. Чтобы это было в пользу США. Для этого надо запугать. Запугивание через болезни. И это уже не первый раз. Идёт борьба между двумя экономическими гигантами. А отразиться может на всех. Люди курсируют по всей планете. И товары курсируют по всей планете. Конечно, это американцы делают», — сказал Жириновский.

Кроме того, Жириновский заявил, что общается с ведущими программы через Skype, так как не хочет ехать в студию из-за риска заразиться. Также лидер либерал-демократов призвал всех воздержаться от рукопожатий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что граждане России, которые уже находятся в Китае или планируют поехать в эту страну, должны учитывать сложившуюся из-за вспышки нового коронавируса ситуацию.

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