Москва, 28 января 2020, 15:47 — REGNUM США хотят принудить Китай к заключению неравноправного торгового договора, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил 28 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о причинах вспышки коронавируса в Китае.
Кроме того, Жириновский заявил, что общается с ведущими программы через Skype, так как не хочет ехать в студию из-за риска заразиться. Также лидер либерал-демократов призвал всех воздержаться от рукопожатий.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что граждане России, которые уже находятся в Китае или планируют поехать в эту страну, должны учитывать сложившуюся из-за вспышки нового коронавируса ситуацию.
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