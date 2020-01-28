Сухум, , 15:52 — REGNUM Лучшие экипажи отобрали для участия в конкурсе «Танковый биатлон» на российской военной базе в Абхазии. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Сообщается, что в отборочном этапе принимали участие военнослужащие 49-й общевойсковой армии. В ходе соревнований экипажи показывали умение в стрельбе по появляющимся и движущимся мишеням, изображавшим бронетехнику и вертолеты.

Водителям-механикам предстояло преодолеть трассу с бассейнами, рвами, минными заграждениями и другими препятствиями. Отмечается, что за ходом соревнований следили в том числе и с помощью дронов.

Как сообщает пресс-служба, двум лучшим экипажам, отобранным в ходе соревнований, в марте предстоит бороться среди лучших танкистов ЮВО.