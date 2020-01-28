Ростов-на-Дону, , 15:43 — REGNUM В Ростовской области ветеринары намерены привить от бешенства 275 тыс. собак и кошек. Об этом ИА REGNUM сообщили пресс-службе донской ветеринарии 28 января.

Избежать заболевания питомца бешенством можно с помощью вакцины. Прививку специалисты ставят один раз в год. Проводить процедуру рекомендуется «всем животным, начиная с двухмесячного возраста».

ИА REGNUM напоминает, что владельцев не привитых животных могут оштрафовать. Так, в конце 2019 года от вакцинации животных отказались 13 жителей села Жуковское Песчанокопского района. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении.

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