Москва, , 15:40 — REGNUM России следует приложить огромные усилия для защиты истории Великой Отечественной войны от искажений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.

«Действовать нужно быстро, ведь время сжато, а конкуренция за молодые умы в современном мире очень острая», — заявила Матвиенко.

«Мы живём в такое время, когда правду о Великой Отечественной войне, её политическое, общественное и моральное наследие нуждается в защите. Как когда-то наши предки отстояли наше право на жизнь, защитили наше будущее, так и мы сегодня должны бросить все силы на защиту их доброй памяти и правды о войне», — подчеркнула она.