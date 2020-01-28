Москва, , 15:49 — REGNUM Более 5 тыс. организованных российских туристов находятся в Китае, по данным на 28 января. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

По уточнённым данным, Китай, где произошла вспышка нового коронавируса, пока не покинули 5 тыс. 604 туриста из России. Всех организованных туристов вернут на родину до 4 февраля.

Отмечено также, что 32,7 тыс. российских граждан купили туры в Китай до того, как Ростуризм рекомендовал воздержаться от таких путешествий. Им предлагают другие направления для отдыха. Туры в КНР были забронированы до 30 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 января, в Китае коронавирусом нового типа заражены более 4,5 тыс. человек. Зарегистрировано 106 смертей.

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