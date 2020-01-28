Ташкент, , 15:34 — REGNUM 43 должностных лица в Узбекистане привлекли к административной ответственности за привлечение к принудительному труду в 2019 году. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе министерства занятости и трудовых отношений республики.

Отмечается, все лица были привлечены к ответственности в рамах ст. 51 КоАО Узбекистана. В списке числятся два хокима (главы) района и пять заместителей районных хокимов.

Кроме того, в документе числятся 15 управляющих различными банками в Самаркандской области, а также пять директоров общеобразовательных школ и один директор торгового комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое ужесточает ответственность за использование принудительного и детского труда.

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