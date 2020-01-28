Москва, , 15:33 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в курсе ситуации с утечкой баз данных 17 млн граждан РФ, которые являются клиентами компании «Красное и белое». Об этом сегодня, 28 января, заявил начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий Контемиров.

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Он уточнил, что для выяснения причин и обстоятельств утечки ведомство уже направило в компанию соответствующий запрос.

«По мере получения запрашиваемых сведений будем планировать меры реагирования», — подчеркнул глава управления.

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По его словам, меры реагирования будут предприняты и в случае обнаружения этой базы данных в открытом доступе в сети Интернет.

Добавим, что в сети алкомаркетов «Красное и белое» уже начали собственное расследование ситуации. В компании заверили, что угрозы клиентам в любом случае нет.

Напомним, ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о том, что база программы лояльности сети «Красное и белое» утекла в интернет. В документе содержатся записи о 17 млн человек, включая ФИО, дату рождения и телефоны, якобы имеющих карты лояльности этой сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России было на 40% сообщений об утечках данных пользователей больше, чем годом ранее. За тот же период в мире количество утечек выросло примерно на 10%. В мире вдвое — до 14 млрд — выросло количество скомпрометированных записей персональных данных и платежной информации. В России показатель вырос в шесть раз — до 170 млн.

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