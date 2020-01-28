Белгород, , 15:40 — REGNUM Доследственная проверка начата после сообщения о гибели теннисиста в Старом Осколе Белгородской области, сообщили 28 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. Ему не смогли помочь приехавшие на вызов медики.

По предварительным данным, во время игры 33-летнему жителю Белгорода стало плохо, он присел и потерял сознание. Несмотря на реанимационные мероприятия, проведённые приехавшими медиками, мужчина скончался.

Тело погибшего направлено на вскрытие для установления причины смерти, выясняются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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