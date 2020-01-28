Тбилиси, , 15:30 — REGNUM Генпрокуратура Грузии закрыла дело об убийстве 19-летнего Темирлана Мачаликашвили. Об этом 28 января сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в декабре 2017 года во время антитеррористической спецоперации в Панкисском ущелье. Мачаликашвили подозревали в связях с террористом Ахмедом Чатаевым.

Один из спецназовцев, по данным следствия, выстрелил в парня, когда правоохранители зашли в дом, где тот находился. Семья убитого настаивала на невиновности своего сына, и прокуратура возбудила уголовное дело по статье «превышение служебных полномочий».

«Проведенное расследование установило, что Темирлан Мачаликашвили не подчинился требованию спецназовца показать руки, попытался привести в боевое состояние гранату, из-за чего в него выстрелил спецназовец», — приводится заключение на сайте прокуратуры.

Стоит отметить, что отец убитого Малхаз Мачаликашвили регулярно проводит акции протеста в Тбилиси. Он требует признать, что его сын был невиновен.