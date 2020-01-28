Москва, , 15:40 — REGNUM В центре Москвы отреставрирован объект культурного наследия «Московская межевая канцелярия». Объект 28 января посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание расположено по адресу: Хохловский переулок, дом 10, строение 1. Оно было отреставрировано по программе «1 рубль за 1 кв. м». В рамках этого проекта власти столицы на открытом аукционе выбирают компанию, которой сдают в аренду аварийный памятник архитектуры по цене 1 рубль за квадратный метро в год. Взамен предприниматели обязуются в срок до пяти лет отреставрировать арендованное здание.

«Программа «1 рубль за квадратный метр» играет огромную роль в деле возрождения московской старины. В рамках этой программы инвесторы берутся за самые безнадежные, аварийные памятники и приводят их в порядок. Всего по программе было сдано в льготную аренду 27 памятников, из них уже завершена реставрация 19 исторических зданий. Приглашаем инвесторов и дальше участвовать в этой крайне важной для города программе», — отметил Собянин

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