Москва, , 15:14 — REGNUM Процесс суррогатного материнства эксплуатирует женский пол и поощряет торговлю детьми. Об этом на ежегодных Рождественских парламентских встречах в Совфеде РФ заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Запрещённая во множестве стран мира и разрешенная в России, доступная только обеспеченным людям процедура, по сути, в какой-то мере эксплуатирует женщин и поощряет торговлю детьми», — сказал Кирилл.

Он напомнил, что суррогатную мать эксплуатируют «не бесплатно» — она получает за процедуру денежные средства, что по сути равноценно торговле своими детьми.

Патриарх признал резкий тон данного заявления, однако, по его мнению, положение складывается именно таким образом.