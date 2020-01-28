Москва, , 15:02 — REGNUM В течение месяца станет понятно, будет ли пандемия коронавируса. Об этом 28 января заявил бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Основания для тех мер, которые китайцы принимают, есть. Уже оцеплены 11 городов. Больше 100 человек погибло. Тысячи заражённых. Меры, которые принимает наше правительство, вполне адекватны. Ситуация будет ясна примерно через месяц точно. Либо будет пандемия, либо эпидемия начнёт постепенно сходить на нет. Сейчас мы должны понять одно — перескакивает ли этот вирус на европеоидов. Если перескакивает, то пора объявлять карантин. Пока этих данных нет», — сказал Никулин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве создали оперативный штаб по противодействию возможному распространению нового вируса из Китая. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.

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