Москва, 28 января 2020, 15:02 — REGNUM В течение месяца станет понятно, будет ли пандемия коронавируса. Об этом 28 января заявил бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве создали оперативный штаб по противодействию возможному распространению нового вируса из Китая. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.
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