Красноярск, 28 января 2020, 13:04 — REGNUM Учёные лаборатории спектроскопических методов анализа Центра коллективного пользования Института нефти и газа Сибирского федерального университета (СФУ) проверили состав псевдо-снюсов. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в пресс-службе вуза.
Псевдо-снюсы — это никотиновые пэки, которые в последние месяцы стали особенно популярными у красноярских школьников. Исследование проводилось около месяца.
На анализ были представлены три упаковки никотиновых пэков, свободно продававшихся в магазинах Красноярска. Пэки представляют собой фактически аналог сосательного табака, в них используется фармацевтический никотин, а значит на такую продукцию не распространяются ограничения и запреты, касающиеся сигарет.
Учёные установили, что образцы представляют собой упаковки из белого волокнистого материала, наполненные белым порошком. Количественный химический анализ никотиновых пэков показал наличие в составе мышьяка, свинца, хрома, кадмия.
Также выяснилось, что в представленных на анализ пэках высока концентрация никотина. Например, в одной из упаковок концентрация никотина составила 4,4 мг, что в 3,7 раза превышает максимальную концентрацию в сигарете. В другой упаковке превышение составило 5,2 раза, ещё в одной — 13,7 раза.
Учёные сделали вывод, что употребление одного пэка с максимальной концентрацией сравнимо с курением 14 обычных сигарет.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске ученикам запретили приносить в школы снюс.