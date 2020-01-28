Красноярск, , 13:04 — REGNUM Учёные лаборатории спектроскопических методов анализа Центра коллективного пользования Института нефти и газа Сибирского федерального университета (СФУ) проверили состав псевдо-снюсов. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в пресс-службе вуза.

Псевдо-снюсы — это никотиновые пэки, которые в последние месяцы стали особенно популярными у красноярских школьников. Исследование проводилось около месяца.

На анализ были представлены три упаковки никотиновых пэков, свободно продававшихся в магазинах Красноярска. Пэки представляют собой фактически аналог сосательного табака, в них используется фармацевтический никотин, а значит на такую продукцию не распространяются ограничения и запреты, касающиеся сигарет.

Учёные установили, что образцы представляют собой упаковки из белого волокнистого материала, наполненные белым порошком. Количественный химический анализ никотиновых пэков показал наличие в составе мышьяка, свинца, хрома, кадмия.

Также выяснилось, что в представленных на анализ пэках высока концентрация никотина. Например, в одной из упаковок концентрация никотина составила 4,4 мг, что в 3,7 раза превышает максимальную концентрацию в сигарете. В другой упаковке превышение составило 5,2 раза, ещё в одной — 13,7 раза.

Учёные сделали вывод, что употребление одного пэка с максимальной концентрацией сравнимо с курением 14 обычных сигарет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске ученикам запретили приносить в школы снюс.