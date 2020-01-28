Ставрополь, , 13:05 — REGNUM Более 4,3 тыс. школьных мест планируется создать на Ставрополье в 2020—2022 годах за счет федерального и краевого бюджетов. Из них 3748 мест создадут в новых школах и 572 — путем реконструкции действующих, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе губернатора края.

Всего до 2024 года власти Ставрополья планируют построить или реконструировать 24 школы. По восьми объектам разработана проектно-сметная документация. К 2021 году все заявленные объекты должны пройти необходимые подготовительные процедуры и быть готовы к строительству.

На начало текущего учебного года в Ставропольском крае обучалось почти 300 тысяч детей. Ранее в ходе рабочей встречи с главой региона Владимиром Владимировым министр образования Ставрополья Евгений Козюра отмечал, что в крае наблюдается тенденция роста числа школьников. По его словам, в 2024 году общее количество учеников может вырасти до 327 тысяч, поэтому региону необходимы новые школы.

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