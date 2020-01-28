Черкесск, , 13:02 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за пять лет решат жилищный вопрос 172 человек, проживающих в настоящее время в аварийных домах. К началу 2025 года будут расселены семь многоквартирных домов, признанных ветхими на 1 января 2017 года, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе главы и правительства региона.

На первом этапе — в 2020 году — обеспечат новым жильем 16 человек. Общая площадь занимаемых ими в настоящее время помещений составляет 385,6 кв. м. Такое же количество было переселено и в 2019 году. Получили компенсационные выплаты жильцы аварийного дома в городе Усть-Джегуте.

Напомним, в период с 2019 по 2021 годы целевые показатели реализации адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда для Карачаево-Черкесии, установленные правительством РФ, составляют всего 20 человек. Это самый низкий показатель среди всех субъектов СКФО.

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