Москва, , 13:02 — REGNUM Истерика вокруг коронавируса привела к тому, что аптеки и недобросовестные организации стали пользоваться ситуацией в своих интересах, отметила 28 января первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская («Единая Россия») в своих соцсетях.

«Наши люди уже совсем запуганы — будто всадник Апокалипсиса трубит, а не ведущий новостей», — отметила Поклонская.

При этом она не отрицает, что стоит быть осторожными в связи с распространением новой болезни, но, по ее словам, ситуацией уже стали пользоваться.

«Что самое омерзительное — нашлись желающие заработать на человеческой панике. Даже российские аптеки начали использовать в рекламе тему китайского коронавируса… У нас лекарства и так стоят безумных денег — чтобы вылечиться, потратишь не менее 2−3 тыс. рублей. А тут ещё идёт психологическая бомбардировка народа», — подчеркнула Поклонская.

Она отмечает, что зимой любой гражданин может просто заболеть гриппом или простудой из-за погоды. Но это не значит, ято можно пользоваться ситуацией и «обдирать до нитки россиян, особенно такими подлыми способами».

«Пора снизить накал. И проверяющим стоит обратить пристальное внимание на качество лекарств, их цены и законность данной рекламы. А если уж такая опасность действительно нависла над нами — давайте откроем пункты бесплатной медицинской помощи. Если наши граждане станут жертвами этой вирусной провокации — мы должны сделать всё, чтобы они получили необходимое лечение», — отметила Поклонская.