Волгоград, , 13:02 — REGNUM Муниципальный Центр компетенций по вопросам городской среды «Вяз» создан в Волгограде. Новое учреждение станет площадкой для разработки и обсуждения городских проектов с активной молодёжью, в том числе студентами-архитекторами, сообщили 28 января в пресс-службе мэрии.

В центре предполагается работа над планами благоустройства городских общественных пространств. Молодые архитекторы займутся разработкой и экспертизой дизайн-проектов, в том числе поступающих в муниципалитет от организаций и граждан. Кроме того, в центре будут организовывать общественное обсуждение вопросов развития городских территорий, что позволит получать обратную связь.

От Волгоградской области на конкурс всероссийского уровня направлены уже шесть дизайн-проектов благоустройства, подготовленных с участием молодёжи.