Москва, , 13:00 — REGNUM Возможные сроки освобождения гражданки США и Израиля Наамы Иссахар из заключения в России пока неизвестны её матери Яффе. Об этом Яффа Иссахар сообщила 28 января ТАСС.

«Я ничего не знаю, я жду [информации]», — сказала мать израильтянки.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января стало известно о подписании губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым рекомендации о помиловании Иссахар. Девушку приговрии к 7,5 годам колонии из-за найденных в её вещах наркотиков. О помиловании мать Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина.

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