Воронеж, , 12:59 — REGNUM Около 750 тыс. рублей, ранее заплаченных за отопление, вернули жителям одного из домов в Воронеже, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области.

Специалисты государственной жилищной инспекции провели внеплановую проверку в отношении управляющей организации ООО «Зафира» после коллективного обращения жильцов 17-этажного жилого дома № 13/12 по ул. Кривошеина Воронежа. Как было установлено, дом оборудован собственным тепловым пунктом, однако управляющая компания при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению учитывало общий объем тепловой энергии, потребленный многоквартирным домом, и не вычитала объем тепловой энергии, использованной для предоставления услуги по горячему водоснабжению.

В результате плата жителей за отопление значительно выросла, и за два отопительных сезона, с февраля по апрель 2018 года и с октября 2018 года по апрель 2019 года, жильцы переплатили 750 тыс. рублей. ГЖИ выдала предписание провести перерасчёт размера платы за отопление за данный период. Предписание к настоящему моменту исполнено в полном объёме — жителям возвращено в общей сложности около 750 тысяч рублей.