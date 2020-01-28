Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM В столице Среднего Урала завершили ремонт квартиры ветерана Великой Отечественной войны Сергея Терехова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Молодой гвардии Единой России».

Представители организации отремонтировали покрасили стену и двери, установили вытяжку, отремонтировали санузлы и кухню. Кроме того, ветерану передали новую бытовую технику.

К 98-летнему ветерану пришли после того, как Терехов пожаловался уральскому полпреду Николаю Цуканову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский министр социальной политики Андрей Злоказов заявил, что ветеран не обращался в соцслужбы до жалобы Цуканову. Если бы такая просьба поступила, то на неё бы мгновенно отреагировали, сказал Злоказов.

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