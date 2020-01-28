Ставрополь, , 12:56 — REGNUM На Ставрополье предстанет перед судом полицейские, угрозами и насилием вымогавшие деньги у невиновных. В совершении коррупционных и должностных преступлений обвиняются оперуполномоченные отдела полиции Шпаковского района Руслан М. и Евгений З., сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе СК России.

По данным следствия, в 2018 году Минин вместе со своим коллегой сделал в городе Михайловске «закладку» с веществом, похожим на наркотик. Когда прохожий мужчина попытался поднять сверток, его тут же задержали полицейские. После этого они насилием вымогали и получили от него взятку за непривлечение к ответственности.

Кроме того, в июле того же года Минин и Зима совместно с еще одним коллегой совершили аналогичное преступление на территории дачного товарищества в Шпаковском районе Ставропольского края.

В настоящее время обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, дело для рассмотрения направлено в Шпаковский районный суд Ставрополья. Уголовное дело против других обвиняемых выделено в отдельное производство, поскольку они согласись сотрудничать со следствием.

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