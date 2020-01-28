Варшава, , 12:50 — REGNUM Краевая прокуратура в Люблине направила в варшавский окружной суд обвинительное заключение в отношении десяти человек, подозреваемых в деятельности по организации незаконного пересечения границы Польши. Расследование дела проводилось Пограничным управлением в Тересполе. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

«Прокурор направил в суд обвинительное заключение против десяти человек. Разбирательство касается участия в преступной группе, организовавшей незаконную контрабанду граждан Вьетнама так называемым «прибалтийским каналом», — цитирует сообщение прокуратуры «Польское радио».

Как установлено следствием, в состав преступной группы, занимавшейся с 2012 года транзитом граждан Вьетнама из республик бывшего СССР в Евросоюз, входили как вьетнамцы, так и поляки. При этом организаторами преступного бизнеса были как раз вьетнамцы, проживающие в столичном регионе и занимающиеся торговлей на рынках Варшавы, Косовской Вольки и Конина.

«Благодаря коммерческой деятельности они имели многочисленные контакты с польскими гражданами и гражданами стран Балтии, то есть Литвы и Латвии. Эти люди использовались позже организаторами преступного бизнеса, в качестве водителей, производящих незаконную перевозку иностранцев с территории Литвы, Латвии и Украины в Польшу, а затем в страны Западной Европы», — говорит пресс-секретарь краевой прокуратуры Ева Бялике.

Граждане Вьетнама прибывали в Россию законно авиационным транспортом. Потом организаторы преступного бизнеса помогали им пересекать «зелёные» (слабо охраняемые) границы с Литвой, Латвией, Белоруссией и Украиной, после чего организовывали переход польской границы. В Польше вьетнамцев обеспечивали ночлегом, питанием и средствами связи, после чего отправляли далее в Западную Европу. Вознаграждение получали путём банковских переводов от родственников нелегальных мигрантов из Вьетнама. «Переброска» одного человека стоила примерно 15 тысяч долларов.