Нытва, Пермский край, , 12:50 — REGNUM В Нытвенском районе Пермского края вынесен приговор в отношении главного бухгалтера гимназии. Женщину признали виновной в присвоении более 5 млн рублей, совершенном с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По версии следствия, в 2016—2019 годах женщина вносила в финансовые документы гимназии недостоверные сведения, завышала размер своей зарплаты.

Суд назначил главбуху два года исправительной колонии общего режима, а также взыскал ущерб, нанесенный общеобразовательному учреждению.