Волжский, Волгоградская область, , 12:52 — REGNUM Уголовное дело о серии краж иномарок на сумму свыше 30 млн рублей передано в Волжский городской суд Волгоградской области. На скамье подсудимых оказался 43-летний житель Краснодарского края, который похитил 14 автомобилей премиальных марок на территории шести регионов, сообщает пресс-служба волгоградской региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2016 года по сентябрь 2018 года угонял премиальные Toyota и Lexus из Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областей и Ставропольского края. Мужчина взламывал сигнализацию и перегонял похищенные автомобили в арендованные гаражные боксы. Затем после изменения идентификационных признаков машины продавались. Всего на счету обвиняемого 14 иномарок общей стоимостью более 30 млн рублей, а также покушение на хищение пяти автомобилей на сумму свыше 12 млн рублей.

Подозреваемого задержали в сентябре 2018 года в Волжском. Решение суда он ожидает под стражей. В полиции разыскали 11 похищенных иномарок и вернули их законным собственникам.