Иркутск, , 12:47 — REGNUM Значительная часть скрываемых пожарами незаконных вырубок в России приходится на Приангарье. Об этом сегодня, 28 января, на совещании в Иркутске по подготовке к лесопожарному сезону сообщил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Читайте также: В Приангарье обещают больше не вырубать защитный лес

«В 41 лесном регионе, которые «горят», от 60 до 80% всех незаконных рубок приходится на Иркутскую область», — приводит ТАСС слова главы ведомства.

Аноприенко также напомнил, что в Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Именно здесь в связи с тяжёлой ситуацией было открыто единственное представительство Рослесхоза.

Ранее в сюжете: Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года чиновников министерства лесного комплекса Иркутской области обвинили в превышении должностных полномочий при продаже лесных насаждений в Заларинском лесничестве. Власти Приангарья в 2018 году разрешили коммерческим организациям вырубить там лесные насаждения, которые, как выяснилось, не достигли возраста рубок, в связи с чем рубке не подлежали, и проданы незаконно. По данным следствия, в результате причинённый лесному фонду РФ ущерб превысил 9 млн рублей.

Добавим, что в настоящее время расследуется уголовное дело о незаконной вырубке леса в заказнике «Туколонь», фигурантом по которому проходит бывший глава лесного ведомства Иркутской области Сергей Шеверда. Следователи утверждают, что он доподлинно знал о незаконности сплошной вырубки 120 га леса, но ничего и не сделал.

Читайте ранее в этом сюжете: «Лес в Иркутской области превратился в большую шахматную доску»