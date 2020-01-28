Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM В настоящий момент в Китае находятся 658 петербургских туристов, которые в скором времени будут эвакуированы на родину в связи со вспышкой коронавируса в КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала 28 января директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Екатерина Шадская.

Чемоданы в аэропорту Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным РСТ, в настоящий момент туристов из Санкт-Петербурга, которые улетали чартерными рейсами в Китай — 658 человек, и их планово вывозят из этой страны.

«Внепланово только 53 туриста вылетят через Москву до 3 февраля», — добавила собеседница агентства.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV, очаг которого находятся в китайском городе Ухань, уже унес жизни более 100 человек. В настоящий момент заболели 4515 человек, ещё почти у 7000 заболевание подозревают. Граждан России среди них нет.

Туристов, прибывших в КНР из других стран, постепенно эвакуируют.

Читайте ранее в этом сюжете: Туриндустрия Петербурга попытается восполнить нехватку туристов из КНР