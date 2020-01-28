Нижний Новгород, , 12:45 — REGNUM Для приёма заражённых коронавирусом, в случае их выявления, в Нижнем Новгороде готова ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница №2». Об этом сообщает региональный минздрав.

В настоящее время обследование пассажиров, прибывших из эпидемически неблагополучных по коронавирусу регионов, проходит в международном аэропорту «Стригино» с использованием тепловизора.

Напомним, ранее авиакомпания AZUR air заявила о приостановлении завоза туристов в Китай в связи с решением стратегического партнёра — туроператора ANEX Tour. С курортного острова Хайнань, чартерные перевозки на который осуществлялись из Нижнего Новгорода напрямую, туристов начали вывозить 27 января.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 106 человек, количество заболевших превысило 4,5 тыс. граждан. При этом случаи заражения зафиксированы не только в Китае, но подтверждены также в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Франции, Тайване, Германии, Таиланде.

На территории России ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировано.