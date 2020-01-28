Москва, , 12:45 — REGNUM Бывший советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, находящийся под следствием по подозрению в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей, стал фигурантом еще четырех уголовных дел. Его подозревают в растрате на сумму более 777 млн рублей, пишет РБК.

Напомним, накануне Мосгорсуд продлил арест для Арашукова-старшего до 24 апреля 2020 года. Ходатайствуя о продлении меры пресечения, следствие сообщило новые факты, которые требуют расследования. Так, по версии следователей, при участии Арашукова и других лиц были заключены фиктивные контракты с компаниями «Идеал-2000» и «Артекс-Юг».

За время с конца 2009 года по февраль 2017 по этим контрактам было выведено из «Межрегионгаза» свыше 777 млн рублей. Дела о подлоге были возбуждены еще в октябре 2019 года, но обвинения Арашукову еще не предъявлены, отметил адвокат Владимир Постанюк.

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