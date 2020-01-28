Пермь, , 12:38 — REGNUM В Пермском крае на сегодняшний день (28 января) после крупной аварии с участием трех транспортных средств на территории Нытвенского района в больницах остаются четыре человека, сообщает ТК «РифейПермь».

По данным минздрава региона, трое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние одного человека медики оценивают как средней тяжести. Все они проходят курс лечения в Перми, куда были эвакуированы после ДТП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января утром 26 января в Пермском крае столкнулись рейсовый автобус с пассажирами, грузовик и иномарка. Пострадали 15 человек, в том числе шестилетний ребенок.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, что и вызвало серьезную аварию.

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