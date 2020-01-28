Ташкент, , 12:36 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» стала наиболее динамично развивающимся авиаперевозчиком стран СНГ по версии аэропорта «Пулково», сообщает 28 января «Новости ташкентского неба».

Отмечается, что по итогам 2019 года «Узбекистанские авиалинии» обслужили в аэропорту Санкт-Петербурга 288,7 тыс. человек, что на 20,1% больше, чем годом ранее. Узбекистанская авиакомпания выполняет перелеты из Санкт-Петербурга в семь городов республики.

Отметим, 24 января в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов по 11 номинациям управляющей компании аэропорта «Пулково». Лауреатами различных номинаций премии стали Finnair, Turkish airlines, Sichuan airlines, SmartAvia, S7 Airlines, Wizz Air UK, Azur Air и другие.

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