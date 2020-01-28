Богданович, Свердловская область, , 12:35 — REGNUM На Урале в районной больнице Богдановича сотрудникам недоплатили заработную плату. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура проводит проверку соблюдения прав сотрудников учреждения. Поводом стали публикации СМИ. В ходе проверки установлено, что зарплата должна была быть начислена в большем объёме, чем фактически. Основанием является законодательство о минимальном размере оплаты труда. Кроме того, помещение прачечной оказалось в ненадлежащем состоянии.

По поводу зарплаты прокуратура ранее вносила представление главврачу, но мер так и не принято. Теперь вынесено постановление о привлечении его к административной ответственностиза невыплату зарплаты и иных выплат в установленный законодательством срок. Также прокуратура обратилась в суд с требованием обязать больницу отремонтировать прачечную.

Главе минздрава Свердловской области Андрею Цветкову внесено представление прокуратуры. Надзорное ведомство просит его разобраться в ситуации и принять должные меры по устранению выявленных нарушений.

Судя по последним данным, меры в этом вопросе областными властями уже приняты. Больница вместе с мэрией Богдановича актуализирует и дополнит существующие перспективные планы развития медучреждения. Такое решение было принято 28 января на совещании, которое провёл вице-губернатор Сергей Бидонько. При этом он подчеркнул, что в последние годы в больницу вкладываются серьёзные средства. В 2018—2019 годах на капремонты, текущие ремонты и на замену оборудования направили около 150 млн рублей.

«Понятно, что ещё не всё идеально, потому что масштаб предстоящей работы по ремонтам не только в Богдановиче, но и в других больницах, очень большой. Эта работа продолжается и в 2020 году», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что сообщения в ряде СМИ о якобы полной разрухе в больнице Богдановича не соответствует действительности. Те подразделения, до которых ремонт пока не дошёл, есть в планах и будут отремонтированы.

Что касается прачечной, то услуги стирки белья теперь будут осуществляться на условиях аутсорсинга. Аутсорсер приступит к работе 29 января. Сотрудники прачечной ранее были уведомлены в законном порядке и им предложены разные варианты трудоустройства.

Будет отремонтирован пищеблок больницы. Бидонько уже поручил руководству больницы проработать этот вопрос и оперативно составить смету.