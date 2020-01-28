Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM Туристическая индустрия Санкт-Петербурга попытается восполнить нехватку китайских туристов, которых недосчитается из-за коронавируса, за счёт привлечения гостей из других стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала 28 января директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Екатерина Шадская.

Путеводитель по Санкт-Петербургу Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным СМИ, из-за эпидемии аннулированы электронные визы для китайских тургрупп, собиравшихся в Петербург, из-за этого в ближайшее время в город не приедет более семи тысяч туристов из КНР.

Как отметила директор СЗРО РСТ, в настоящий момент пока не ясно, как надолго затянется данная ситуация. До недавнего времени туристы из Китая в статистике по посещению Петербурга занимали первое место. За 2019 год город на Неве принял порядка 1,3 млн граждан КНР.

«Если эта ситуация продлится зиму, до весны, то серьезных убытков туроператоры и город не понесут. Туркомпании введут другую маркетинговую политику, будут стараться привлечь туристов из других стран. Однако никто не может предположить, как надолго затянется эта ситуация», — пояснила Екатерина Шадская.

Поскольку вспышка опасного заболевания в КНР пришлась не на туристический сезон — конец января, февраль не пользуются особой популярностью для поездок в Петербург из-за рубежа, — потеря семи тысяч туристов это не много. Городская туристическая отрасль не особо ощутит на себе нехватку китайских гостей, поскольку в последнее время отмечается рост туристов из других стран с электронными визами.

Что касается планов на будущее, возможно, в связи с коронавирусом в Китае, если он не распространится на другие страны, город сохранит показатели по числу гостей, достигнутые в 2019 году.

«Ранее мы говорили о том, что сможем в 2020 году увеличить показали прошлого года на 30%; если не будет китайских туристов то мы просто, возможно, останемся на прошлогодней цифре, это порядка 9 млн», — подытожила собеседница ИА REGNUM.

На данный вспышка коронавируса 2019-nCoV, произошедшая в китайском городе Ухань, унесла жизни более 100 человек. Количество заболевших — 4515 человек, ещё почти у 7000 подозревают данное заболевание. Справиться с болезнью удалось 60 жителям Китая — они уже выписаны из больниц.

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