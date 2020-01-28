Томск, , 12:30 — REGNUM Очередное оперативное предупреждение о непогоде распространили в Томской области.

Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января по региону и в Томске ожидается снег, по востоку сильный снег, местами порывы ветра 15−17 м/с. Видимость ухудшится, на дорогах прогнозируются снежные заносы.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности.

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