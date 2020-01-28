Черкесск, , 12:30 — REGNUM Жители Карачаево-Черкесии вместе со всей Россией отметили 76-летие прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В республике прошли мероприятия в рамках акции «Блокадный хлеб», сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

О страшных днях ленинградской блокады напомнили жителям республики активисты регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Они раздавали листовки и черный хлеб в память о 125 граммах блокадного пайка.

В этот день в центре внимания были ветераны войны и жители блокадного Ленинграда, которых в Карачаево-Черкесии в настоящий момент проживает 13 человек. Их посетили на дому главы муниципалитетов и волонтеры. В благодарность за их подвиг в тяжелые годы блокады они получили слова признания и памятные подарки.

Жители Карачаево-Черкесии особенно близко воспринимают боль ленинградцев. В истории республики есть факт, который известен всем — в августе 1942 года в один из аулов прибыло четыре подводы с детьми из ленинградского детского дома №12.

Жители аула Бесленей разобрали по домам 32 ребенка, в похозяйственную книгу внесли данные о них, записав под черкесскими фамилиями, а на следующий день в село вошли немцы. Ни один аульчанин не выдал детей-блокадников, среди которых были и евреи, за что грозил расстрел для всех семей.

Вчера, 27 января, один из тех детей Рамазан Адзинов принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю прорыва блокады в городе Санкт-Петербурге.