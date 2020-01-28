Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Ситуация вокруг коронавируса за последние два дня изменилась, и в глобальном масштабе риск его распространения возрос с умеренного до высокого, в том числе повысился риск распространения этого вируса в Грузии. Такое заявление на посвященной этому заболеванию пресс-конференции в медиацентре «Мтавари» сделала руководитель педиатрической службы клиники «Аверси» Тамар Огбаидзе.

«По данным на 27 января, число инфицированных этим вирусом уже достигло 2798 человек, из них в Китае зафиксировано 2741 случаев. Это лабораторно подтвержденные случаи, но вдвое больше сомнительных случаев, по которым исследования продолжаются. В тяжелой форме протекает заболевание у 641 пациента, возросло количество летальных случаев. Это данные Всемирной организации здравоохранения», — сообщила педиатр.

Она отметила, что отдельные случаи заболевания подтверждены в соседних с Китаем странах, а также в достаточно отдаленных от него Франции, США и Австралии, что также заслуживает особого внимания и принятия мер превенции.

По информации Тамар Огбаидзе, симптомы коронавируса схожи с сипмтомами гриппа и ОРВИ, поэтому определить тип вируса в каждом конкретном случае можно только в результате лабораторных исследований. Лучшим средством защиты от заболевания, по ее словам, является вакцинация, но вакцины от коронавируса пока нет. Что касается мер превенции, педиатр повторила те рекомендации, которые дает ВОЗ: мыть руки с мылом в течение не менее 20 секунд, либо протирать их содержащими алкоголь растворами, проявлять особую осторожность в аэропортах и местах скопления людей, избегать контактов с дикими животными, не принимать пищу, не прошедшую термической обработки. А тех, кто заболеет, призывает соблюдать этикет: во время кашля или чихания прикрывать рот и нос салфеткой или носовым платком либо, при их отсутствии, согнутой в локте рукой, после чего салфетку или платок следует выбросить.

Ранее представители минздрава Грузии заявляли, что Грузия относится к зоне с низким риском распространения коронавируса.