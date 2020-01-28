Пермь, , 12:21 — REGNUM В Пермском крае в 2019 году судебные приставы арестовали 924 автомобиля. Все они принадлежали должникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Общая стоимость движимого имущества, попавшего под арест, составила 400 млн рублей. Большинство арестованных автомобилей — иномарки.

Самым дорогостоящими автомобилем стал Range Rover, который оценили в 5 млн рублей. После его принудительной продажи взыскателю возвратили около 1,2 млн рублей.

За год на реализацию приставы передали 341 автомобиль. В результате их продажи взыскателям возвращен примерно 21 млн рублей. Еще 92 машины были взяты взыскателями в счет погашения долга.