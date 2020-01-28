Москва, , 12:19 — REGNUM Оперативный штаб по противодействию возможному распространению нового вируса из Китая создали в Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр рассказал, что «для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб». В задачу этой структуры входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений.

В частности, взяты под контроль гостиницы и места массового пребывания туристов. Столица закупит оборудование и инвентарь, которые могут использоваться медиками.