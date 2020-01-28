Кемерово, , 12:17 — REGNUM В Кемеровской области ужесточают правила проверки пассажиров, прибывающих из стран Юго-Восточной Азии.

По словам главного санитарного врач региона Евгения Окса, это делается для недопущения инфекционных заболеваний и связано с распространением коронавируса.

Он рекомендовал провести обучение медицинского персонала и заявил о необходимости круглосуточной работы лаборатории для оперативного исследования анализов лиц с признаками инфекционного заболевания. Кроме того, постановил обеспечить немедленную госпитализацию всех авиапассажиров с признаками ОРВИ.

Окс отметил, что за январь 2020 года в аэропортах Кемерова и Новокузнецка санитарно-карантинный контроль проведён в отношении 29 самолётов. Все пассажиры и члены экипажа проверяются с помощью специального прибора для дистанционного измерения температуры тела.