Москва, , 12:15 — REGNUM Большинству рядовых наблюдателей до последних дней казалось, что китайское правительство предпринимает непропорциональные рискам меры по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил профессор физики Уханьского университета Александр Товстопят на телеканале «Россия 24».

«Дней пять назад было ощущение, что меры абсолютно избыточные и излишние. Мой коллега, француз, здесь 15 лет, он сюда приехал сразу после эпидемии атипичной пневмонии. Он здесь пережил и птичий грипп — такого никогда не было. Хотя те эпидемии по цифрам были гораздо страшнее. Если посчитать смертность по официальным данным, сейчас (смертность) не превышает 3% в сравнении с 10% (ранее)», — заявил Товстопят.

«В основном все заболевшие — люди пожилые. Люди более пятидесяти лет и люди с плохим иммунитетом», — указал он.

С конца декабря, когда впервые появилась информация о вирусе, за месяц был лишь один заболевший. За последнюю неделю, однако, численность возросла сначала до 200, потом до 400, а сейчас уже до 4000, отметил Товстопят.